ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — ПРАЙМ. Финские предприятия поставили в Россию 617,6 тонны кислорода за пять месяцев 2021 года, рассказали РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии. Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом случаев коронавируса

Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, что Россия ведет переговоры о поставках кислорода из Финляндии.

"По данным ФТС России, за пять месяцев 2021 года финские предприятия отгрузили медкислорода в Россию на сумму 81,3 тысячи долларов США, или 617,6 тонны. Поставки осуществлялись в Санкт-Петербург. В 2020 году в Ленобласть и Санкт-Петербург было направлено кислорода на сумму 128,7 тысячи долларов США. За весь 2020 год — 924 тонны", — пояснили в торгпредстве.