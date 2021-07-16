2021-07-16T16:38:23+03:00
2021-07-16T16:38:23+03:00
2021-07-16T16:38:23+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210716/834222023.html
Назван объем медицинского кислорода, поставленного в Россию из Финляндии
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Финские предприятия поставили в Россию 617,6 тонны кислорода за пять месяцев 2021 года, рассказали РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии. Ранее в пятницу глава... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, россия, финляндия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — ПРАЙМ. Финские предприятия поставили в Россию 617,6 тонны кислорода за пять месяцев 2021 года, рассказали РИА Новости в торговом представительстве РФ в Финляндии.
Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказал, что Россия ведет переговоры о поставках кислорода из Финляндии.
"По данным ФТС России, за пять месяцев 2021 года финские предприятия отгрузили медкислорода в Россию на сумму 81,3 тысячи долларов США, или 617,6 тонны. Поставки осуществлялись в Санкт-Петербург. В 2020 году в Ленобласть и Санкт-Петербург было направлено кислорода на сумму 128,7 тысячи долларов США. За весь 2020 год — 924 тонны", — пояснили в торгпредстве.