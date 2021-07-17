МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", — говорится в постановлении.

Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ. Названа доля москвичей, отказавшихся от кафе после ввода QR-кодов

Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.