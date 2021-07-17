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2021
https://1prime.ru/society/20210717/834225171.html
Власти начинают тестировать усиленную электронную подпись на госуслугах
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Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий... ПРАЙМ, 17.07.2021
минцифры, госуслуги, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ постановило с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года провести эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, используется на портале госуслуг – ред.)", — говорится в постановлении.
Как указано в документе, одной из задач эксперимента является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координировать проведение эксперимента будет Минцифры РФ.
Правительство рекомендовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение 90 дней после вступления документа в силу обеспечить создание цифровой платформы для выдачи сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.