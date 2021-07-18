МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив, что от их эффективной и слаженной работы зависит развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.

"Вы трудитесь в одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. От вашей слаженной, эффективной работы прямо зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что перед работниками комплекса стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов и освоением новых рынков сбыта.

"Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире. И конечно, мы чествуем нынешнее поколение высококлассных профессионалов – продолжателей этих замечательных традиций", — подчеркнул президент. Названы примерные даты встречи Байдена с Зеленским

Глава государства добавил, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса.

"Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей – на благо России и наших граждан", — резюмировал Путин.