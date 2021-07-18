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Россиянам рассказали о последствиях вакцинации при алкогольном опьянении
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Алкогольное опьянение перед вакцинацией от COVID-19 недопустимо, так как пациент может находиться в остром состоянии, при котором прививка противопоказана. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 18.07.2021
вакцинация, covid-19, новости, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Алкогольное опьянение перед вакцинацией от COVID-19 недопустимо, так как пациент может находиться в остром состоянии, при котором прививка противопоказана. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрея Тяжельникова.
"Для того чтобы было можно вакцинировать пациента, чтобы врач допустил пациента до вакцинации, пациент должен чувствовать себя хорошо и стабильно, и в отношении каких-то хронических заболеваний, и в отношении острого процесса. Естественно, если человек находится состоянии алкогольного опьянения, всё-таки два бокала вина — это не так мало, мы такого пациента вакцинировать не можем. Вы должны прийти на вакцинацию в состоянии нормального самочувствия", — отметил он.
Тяжельников порекомендовал, что в этом случае лучше приходить на следующий день после употребления спиртного, чтобы самочувствие было нормальным.
Помимо прочего, специалист предостерёг россиян и от иммунизации натощак. Перед прививкой стоит поесть, чтобы организм не был ослаблен, уточнил он.