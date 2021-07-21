МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусом снижается в десяти регионах РФ, в 38 — рост выше среднероссийского, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

"В 67 регионах заболеваемость растет, в десяти отмечается некоторое снижение. Сохраняется устойчивая тенденция превышения среднероссийских уровней заболеваемости в 38 регионах страны. А если исключить из этого счета Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, то рост заболеваемости выше среднероссийских показателей наблюдается в 50 регионах страны", — сказала Голикова на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов России, добавила она.

"Доля случаев, которые зарегистрированы в Москве, у нас снизилась до 18,6%. Когда я докладывала в прошлый раз, это было 29,6%. На втором и третьем местах у нас по-прежнему находятся Московская область и Санкт-Петербург. Доля других субъектов Российской Федерации по уровню заболеваемости возросла до 63,5%. В прошлый раз это было 52,1%. То есть это свидетельствует о том, что заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов в другие регионы страны", — добавила она.

Наиболее близки к 60% коллективного иммунитета к коронавирусу 17 регионов России, в том числе Москва, также сообщила вице-премьер РФ.

"Наиболее близкие к достижению коллективного иммунитета или показателя 60%… 17 регионов страны", — заявила Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она уточнила, что это: Москва, Санкт-Петербург, Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области. Кроме того, близки к достижению коллективного иммунитета — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.