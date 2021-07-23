ООН, 23 июл — ПРАЙМ. ООН просит Китай и все остальные страны сотрудничать в расследовании ВОЗ о происхождении COVID-19, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Ученые США нашли "суперантитело" против коронавирусов

Ранее в четверг замглавы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Пекин считает формулировки, которые используются в предложенном ВОЗ плане второй фазы расследования происхождения коронавируса, неуважительными по отношению к науке и не будет ему следовать. В тот же день официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США разочарованы отказом Китая от участия во второй фазе расследования ВОЗ, считают такую позицию опасной.

Отвечая на вопрос, есть ли у генсека ООН Антониу Гутерреша какой-либо комментарий по поводу отказа Китая сотрудничать с расследованием ВОЗ, Хак сказал: "ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны-члены (ООН — ред.), в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ".

"И если ВОЗ полагает, что ей требуется дальнейшее расследование, мы надеемся, что все они (страны — ред.) будут сотрудничать", — добавил Хак.