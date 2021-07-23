МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Для стабилизации ситуации по COVID-19 нужно обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора. Путин призвал повысить темпы вакцинации в России

"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

Работодателям в РФ рекомендуется организовать разъяснительную работу о вакцинации против COVID-19, добавляют в ведомствах.

"Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда.

Кроме того, работодатели могут дать сотрудникам, вакцинирующимся от COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни отдыха, говорится в совместных разъяснениях ведомств.

"Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом. Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минтруда РФ.