БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл — ПРАЙМ. РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении. Собянин рассказал о миллионе привитых пенсионеров в Москве

"После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между Министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

В заявлении РФПИ и Минздрава также отмечается, что сторонам удалось продвинуть вперед местное производство вакцины — уже были одобрены или находятся в процессе одобрения почти два миллиона доз обоих компонентов вакцины.

"Наша главная цель и обязательство — работать над минимизацией воздействия пандемии путем вакцинации как можно большего числа людей как можно скорее, и мы продолжим делать все возможное, чтобы добиться этого", — отмечается в заявлении.