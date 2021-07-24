МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 947, до 6 102 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 947 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 452 (10,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 102 469 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 3376, Подмосковье — 2096, Санкт-Петербурге — 1937.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 29, Чукотском автономном округе — 16, в Ненецком автономном округе — 15.

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки выявлен в Орловской области — 0,22%, на втором месте Москва.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Орловская область 0,22%; Москва 0,23%; Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 952 человека после лечения от COVID-19, за все время — 5 471 956.

В частности, в Москве выписаны 6577 человек, в Подмосковье — 2087, в Санкт-Петербурге — 1931.

За сутки в РФ подтверждено 799 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 153 095, в том числе в Москве 105 смертей, в Санкт-Петербурге — 73, в Иркутской области — 32.