МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении Минтруду средств на ежемесячные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка, сообщается на сайте кабмина. Эксперт дал советы по выбору кредитной карты

"О выделении Минтруду России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2021 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предусмотренной пунктом 2 указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"… Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения предусматривает выделение средств бюджетам 17 субъектов России для софинансирования их расходов на ежемесячные выплаты для 12,5 тысячи детей.