МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян (72%) рассказали о том, что они не хотели бы переезжать на постоянное место жительства в другой город или в другой населенный пункт России. Тем не менее, 25% опрошенных признали, что, скорее всего, они были бы не против поменять место жительства. Об этом стало известно по итогам социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперт объяснил стремление россиян переехать в определенные города

Как оказалось, чаще других о желании сменить место жительства говорят молодые люди в возрасте от 18 и до 24 лет (44%) и молодые люди после 25 и до 34 лет — 32%.

Самыми немобильными и абсолютно неготовыми к каким-либо переездам оказались люди старше 60 лет — 11%.

Наиболее желанным для переезда городом люди называют Москву — 24%. Вслед за столицей идет Санкт-Петербург — 12% и Краснодар — 12%. Социологи обратили внимание на то, что в 2019 году приоритеты для смены места жительства выглядели чуть иначе: Санкт-Петербург — 15%, Москва — 8%, Краснодар — 6%.