МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ.  Большинство россиян (72%) рассказали о том, что они не хотели бы переезжать на постоянное место жительства в другой город или в другой населенный пункт России. Тем не менее, 25% опрошенных признали, что, скорее всего, они были бы не против поменять место жительства. Об этом стало известно по итогам социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

*Краснодар

Эксперт объяснил стремление россиян переехать в определенные города

Как оказалось, чаще других о желании сменить место жительства говорят молодые люди в возрасте от 18 и до 24 лет (44%) и молодые люди после 25 и до 34 лет — 32%.

Самыми немобильными и абсолютно неготовыми к каким-либо переездам оказались люди старше 60 лет — 11%.

Наиболее желанным для переезда городом люди называют Москву — 24%. Вслед за столицей идет Санкт-Петербург — 12% и Краснодар — 12%. Социологи обратили внимание на то, что в 2019 году приоритеты для смены места жительства выглядели чуть иначе: Санкт-Петербург — 15%, Москва — 8%, Краснодар — 6%.