МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Уже в понедельник, 2 августа, в России начнутся выплаты на детей от 6 до 18 лет в размере 10 тысяч рублей на человека.

Изначально планировалось, что школьные выплаты будут перечислять родителям с середины августа. Однако президент России Владимир Путин попросил Минтруд и Пенсионный фонд России (ПФР) ускорить процесс.

В итоге по 10 тысяч рублей выплатят на каждого ребенка школьного возраста в семье.

Как пояснял министр труда Антон Котяков, всего единовременная выплата будет касаться свыше 20 миллионов ребят. На 17 миллионов из них дньги поступят уже 2 августа.

Родителям при этом не нужно собирать никаких дополнительных справок и документов. Это разовая выплата, которая поможет семьям, у многих из которых из-за пандемийных ограничений упали доходы, собрать детей в школу.

Однако в июле вступили в силу и новые долгосрочные меры поддержки семей с детьми.