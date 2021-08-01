Турецкие СМИ назвали ответственного за поджог лесов в стране
Турецкая Yeni Safak: ответственность за поджог лесов взяла на себя группировка "Дети огня"
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АНКАРА, 1 авг — ПРАЙМ. Турецкая проправительственная газета Yeni Safak выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране якобы взяла на себя группировка "Дети огня", связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
Газета ссылается в качестве источника этой информации на социальные сети, якобы связанные с РПК.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864.
https://1prime.ru/society/20210801/834352333.html
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