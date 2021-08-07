МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. При приготовлении раков россияне допускают ошибки, которые могут привести к отравлению, рассказал радио Sputnik ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ "Завтрак с настроением", шеф-повар Антон Калер. Эксперт рассказал, чем выгодна подписка на смартфон

Среди несложных блюд, которые нравятся россиянам, одно из важнейших мест занимают раки.

"Если рак умер своей смертью, его небезопасно есть, потому что так же, как и с морепродуктами, раками можно легко отравиться", — прокомментировал специалист.

"Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона – с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца. Соли нужно много – примерно столовую ложку на литр воды. Варить долго не надо – примерно пяти минут достаточно, чтобы раки сварились, но не переварились", — добавил Антон Калер.