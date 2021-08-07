Шеф-повар напомнил, что необходимо делать, чтобы избежать отравления
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. При приготовлении раков россияне допускают ошибки, которые могут привести к отравлению, рассказал радио Sputnik ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ "Завтрак с настроением", шеф-повар Антон Калер.
Среди несложных блюд, которые нравятся россиянам, одно из важнейших мест занимают раки.
"Если рак умер своей смертью, его небезопасно есть, потому что так же, как и с морепродуктами, раками можно легко отравиться", — прокомментировал специалист.
"Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона – с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца. Соли нужно много – примерно столовую ложку на литр воды. Варить долго не надо – примерно пяти минут достаточно, чтобы раки сварились, но не переварились", — добавил Антон Калер.
https://1prime.ru/society/20210807/834397252.html
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