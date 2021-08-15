МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. У каждого десятого россиянина на работе есть приметы и поверья, при этом верит в них каждый третий, следует из результатов исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, подорожает ли вторичное жилье

"У каждого десятого (11%) работника в России есть или были на работе приметы и поверья. У 4% респондентов на работе встречались страшилки или легенды", — говорится в исследовании.

Отмечается, что 87% не сталкивались на карьерном пути ни с приметами, ни с легендами и страшилками.

Как уточняют исследователи, 10 лет назад опрос hh.ru на аналогичную тему фиксировал более широкое распространение суеверий в российских компаниях – офисные приметы и поверья были в компаниях каждого пятого (19%) работника, а страшилки и легенды попадались у 6%.

"Каждый третий (35%) работник верит в офисные приметы и поверья, 10 лет назад в них верил лишь каждый пятый (20%). Чем старше работник, тем чаще он склонен к серьезному отношению к приметам – среди молодежи 18-24 лет верит каждый пятый (24%), а в возрасте 45-54 лет верит почти каждый второй (47%)", — говорится в исследовании. Диетолог объяснила, как привычные продукты подрывают ваш бюджет

Среди самых распространенных офисных примет и поверий опрошенные назвали "беременный" стул, черную кошку, появление начальства после падения предметов на пол; не сидеть на стуле или за столом уволенного коллеги; если новый сотрудник садится на место в углу, то долго не проработает; с левой ноги нельзя входить в кабинет начальника и вообще в кабинет.

Опрос проводился с 6 по 11 августа среди почти 1,4 тысячи работников и соискателей со всей России.