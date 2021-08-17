МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что ревакцинироваться от коронавируса можно любой из вакцин, которые есть в настоящее время: главное — запустить процессы выработки антител, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. На Украине заявили о планах Меркель поставить Зеленского перед выбором

Отвечая на вопрос, можно ли повторно вакцинироваться против коронавируса другой вакциной, или обязательно той же, что и в первый раз, Поздняков отметил: независимо от выбранного препарата, в организм поступает вещество с антигенной структурой, максимально "похожей" на коронавирус SARS-CoV-2. "В любом случае на эту структуру вырабатываются антитела, которые потом при встрече с реальным коронавирусом защитят организм", — сказал он.

У каждого вируса, продолжил собеседник агентства, имеются штаммы, и когда вирус попадает в организм повторно, то антитела уже есть, и защитный механизм сработает независимо от штамма.

"То же самое происходит в случае с вакциной: важно, чтобы в организм попала структура, похожая на коронавирус, неважно какая. Поэтому, по уже имеющимся данным, можно ревакцинироваться любой из вакцин, которые есть на сегодня. Главное — запустить процессы выработки антител, чтобы клетки памяти активировались и усилили иммунитет", — добавил эксперт.

По его словам, период снижения заболеваемости коронавирусом, которое наблюдается в настоящее время, является хорошим временем для ревакцинации от COVID-19. "Мы можем говорить о спаде заболеваемости COVID-19, в первую очередь потому что снизилась заполняемость больниц — количество пациентов с таким диагнозом, которых выписывают, превышает число поступающих", — отметил Поздняков.

"Спад заболеваемости, который мы наблюдаем сейчас, — наиболее подходящее время для ревакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания", — добавил он. Собеседник агентства пояснил: во-первых, в настоящее время риск заразиться в очереди в поликлинике или сразу после вакцинации ниже, во-вторых, за оставшееся время до очередного подъема заболеваемости вакцина успеет оказать действие, увеличив количество антител до защитного уровня.

"Таким образом, человек будет готов к очередной волне пандемии. Кроме того, в грядущей четвертой волне есть большой риск, что появятся новые более опасные штаммы вируса", — отметил врач. Он указал: COVID-19 изучается всего полтора года, а исследования в области вакцинации от заболевания начались около года назад, поэтому еще рано говорить о появлении фундаментальных исследований в области ревакцинации.

"При этом риск последствий заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 несравнимо выше, чем возможные последствия ревакцинации", — подчеркнул Поздняков. Так, продолжил он, люди, которые планово вакцинировались до "третьей волны" коронавируса — в марте и апреле текущего года — перенесли вакцинацию без последствий для здоровья.