Больше всего курильщиков живет в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Бурятии
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Больше всего курильщиков живет в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Бурятии пишет РБК, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговая сети FinExpertiza
Остальные регионы с самой высокой долей курящих россиян — Сахалинская область, Республика Алтай, Коми, Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область и Тыва, отметило издание.
При этом в 58 регионах количество курящих людей упало на 2,1 миллиона человек. В остальных 27 регионах количество курильщиков выросло на 600 тысяч человек.
Напомним, что 1 апреля 2021 года в России действуют изменения, внесенные в "антитабачный закон". Сейчас единая минимальная цена на табачную продукцию составляет 108 рублей. Антитабачные меры государства снижают распространение курения в России, подытожили аналитики.
https://1prime.ru/society/20210817/834464407.html