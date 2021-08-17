МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Больше всего курильщиков живет в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Бурятии пишет РБК, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговая сети FinExpertiza Россияне стали чаще покупать в кредит подержанные машины

Остальные регионы с самой высокой долей курящих россиян — Сахалинская область, Республика Алтай, Коми, Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область и Тыва, отметило издание.

Меньше всего потребителей табачных изделий живет в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Калмыкии, Чувашии и Татарстане. В компании отметили, что за основу исследования были взяты данные Росстата.

В прошлом году количество курильщиков сократилось на 1,33 миллиона человек или 4,6% по сравнению с 2019 годом, отметили в FinExpertiza. В 2020 году 23,1% россиян старше 15 лет, примерно 27,9 миллиона человек употребляли табак.

При этом в 58 регионах количество курящих людей упало на 2,1 миллиона человек. В остальных 27 регионах количество курильщиков выросло на 600 тысяч человек.

Напомним, что 1 апреля 2021 года в России действуют изменения, внесенные в "антитабачный закон". Сейчас единая минимальная цена на табачную продукцию составляет 108 рублей. Антитабачные меры государства снижают распространение курения в России, подытожили аналитики.