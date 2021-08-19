МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. На участие в дистанционном электронном голосовании на выборах подано около миллиона заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"На сейчас подано всего заявок свыше 1 млн 431 тысяч, из них заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании — почти миллион, свыше 930 тысяч, остальные — по "мобильному избирателю", приближается к полумиллиона", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Она отметила, что по количеству заявлений на дистанционное электронное голосование лидирует Москва — свыше 738 тысяч. В Ростовской области число заявок приближается к 116 тысячам, в том числе от граждан, получивших российское гражданство в упрощенном порядке — 87 418 заявок. В Севастополе подано 6 956 заявок, в Курской области — 11 473, в Мурманской — 11 264, в Нижегородской — 31 093, в Ярославской — 17 714.

По словам Памфиловой, сейчас Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит проверку заявлений на соответствие регистру избирателей.

"Мы стремимся минимизировать число отказов для участия в электронном голосовании… Но если кому-то все-таки отказали, у этих граждан остается возможность проголосовать традиционным способом на участке, в том числе и по месту нахождения. Еще раз подчеркну: участие в ДЭГ (дистанционном электронном голосовании — рег.) исключительно добровольное, у жителей семи регионов появилась дополнительная возможность реализовать свое избирательное право", — подчеркнула председатель ЦИК.

По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.