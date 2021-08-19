МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило состав сведений, которые размещаются в Единой биометрической системе (ЕБС), соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кабинет министров в 2018 году утвердил состав сведений, которые размещаются в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ.

Документ, который был опубликован в четверг, вносит изменения в указанный перечень. В пресс-службе Минцифры РФ пояснили РИА Новости, что в связи с расширением сферы применения ЕБС утвержденным постановлением правительства расширяется и состав сведений, размещаемых в Единой биометрической системе.

"В частности, они дополняются информацией об органах и организациях, разместивших сведения в ЕБС, способе сбора биометрических персональных данных в ЕБС, дате рождения и сведениями о гражданстве физического лица, чьи биометрические персональные данные размещаются в ЕБС", — сообщили в министерстве.

Кроме того, принятый документ заменяет в постановлении 2018 года термин "граждане Российской Федерации" на "физические лица". В Минцифры указали, что данная замена является приведением нормативного акта в соответствие с требованиями федерального закона №479-ФЗ, который был принят в конце декабря 2020 года.