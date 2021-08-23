МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Необходимо на законодательном уровне ограничить сбор персональных данных граждан в магазинах, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова.

"Персональные данные — это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность", — считает сенатор.

Сейчас законодательство содержит большой перечень мер по защите персональных данных, но они соблюдаются далеко не всегда, добавила эксперт.

"К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем — имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", сказала она.

По словам сенатора, торговые площадки иногда требуют информацию о среднем заработке, семейном положении, месте рождения и образовании.