МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 454, до 6 766 541, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Этот показатель составил меньше 20 тысяч впервые с 23 июня.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 454 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1603 (8,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 766 541 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,29%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1458, Подмосковье — 1187, Санкт-Петербурге — 691.

Прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп — в Москве (0,09%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Москва — 0,09%, 3. Санкт-Петербург — 0,12%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 15 401 человек после COVID-19, за все время — 6 034 867, в том числе в Москве за сутки выписано по выздоровлению 2006 человек, в Подмосковье — 1468, в Санкт-Петербурге — 876.

За сутки в РФ подтверждены 776 смертей с COVID-19, за все время — 176 820.

В частности, в Москве скончались 53 человека, в Санкт-Петербурге — 38, Краснодарском крае — 34.