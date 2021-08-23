МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда. Названы критерии, по которым россияне выбирают работу

По данным ведомства, "45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель".

"Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель", — сообщили в ведомстве по итогам исследования на портале "Работа в России".

Однако есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9% опрошенных. Как сообщили 36% участников исследования, чтобы сформировать свой бюджет на отпуск, они откладывают небольшие суммы денег в течение года. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.

При этом около трети из числа опрошенных (30%) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. В то время как большинство (68%) используют отпуск исключительно для отдыха.

Исследование проводилось летом этого года. В нем приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов страны.