МОСКВА 24 авг — ПРАЙМ. Детские дошкольные учреждения в 110 районах Москвы с этого года начинают принимать детей в возрасте 2 лет 2 месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на городском открытом педагогическом совете во вторник. Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

"В год мы строим порядка 40-50 образовательных зданий школ, детских садов. И это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с 2 лет 2 месяцев. Мы начинали когда-то с 3 лет, и то детям не хватало мест. Сегодня мы в 110 районах Москвы переводим этот стандарт до 2 лет 2 месяцев",- сказал Собянин.

Он отметил, что не во всех районах Москвы сейчас возможно это сделать, но пообещал, что власти будут стараться постепенно ввести этот стандарт во всех районах города.