МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, может стать основой для создания лекарства и модификации вакцины. Об этом рассказал РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

Напомним, что ранее американские ученые сообщили об открытии антитела, которое способно предотвращать заражение всеми известными вариантами коронавируса, включая редкие мутации. Эксперимент провели на грызунах.

Тимаков подчеркнул, что необходимо провести исследования, однако, если такое специфическое антитело действительно существует, то ученые смогут создать лекарство от COVID-19. "Можно будет создать лекарство, сделать моноклональные антитела, которые будут синтезировать другие животные, другие организмы, и вводить его в виде лекарства", — сказал он.

Помимо этого, Тимаков уверен, что его открытие можно использовать для модификации вакцин, чтобы в организме человека вырабатывалось больше именно таких антител. Как добавил специалист, делать вакцину на основе только этих антител нет смысла, так как вирус может продолжить меняться, и самый лучший вариант — чтобы после вакцинации у человека вырабатывались разные типы антител.

Сейчас в мире есть ряд вакцин разного принципа действия, в том числе, четыре препарата зарегистрировала Россия. Лекарства или специфического метода лечения коронавируса не существует.