МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Убеждать людей прививаться от коронавируса надо настойчиво и уважительно, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал законом запретить списание соцвыплат за долги

"Настойчиво, уважительно — хочу это подчеркнуть — уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения", — сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".