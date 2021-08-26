МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в исследовании страховой компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование основано на опросе 1500 респондентов по всей стране. Эксперты узнали, сколько россиян хотят скоро сменить работу

"Относительное большинство (каждый восьмой, или 13%) боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый — что ребенок тяжело заболеет, а каждый одиннадцатый (9%) — что он пострадает от рук педофилов и других преступников", — говорится в сообщении.

В то же время 8,6% респондентов боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее, еще 8% — что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9% — что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, а 5% — что их ребенок свяжет свою жизнь "не с тем человеком", 4,8% — что ребенок повторит ошибки родителей и 3,7% — что ребенка будут травить в школе.

Всего 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее 1% волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома. Многие родители признались, что некоторые страхи стали более сильными во время и после пандемии — так, свыше 8% стали больше бояться тяжелой болезни их ребенка и того, что они как родители не смогут обеспечить ребенку достойное будущее.

"При этом на вопрос "что вы делаете как родитель, чтобы бороться с этими страхами" каждый седьмой респондент (15%) ответил — "ничего". 45,9% разговаривают с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. 4,5% копят "финансовую подушку безопасности" для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования", — добавили в сообщении.

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