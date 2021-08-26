МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий врача-инфекциониста Светланы Малиновской. Врач назвала сроки начала четвертой волны коронавируса в России

Она объяснила, что чем ниже иммунитет, тем меньше защиты в итоге получает человек.

Малиновская рассказала, что, попадая в организм, инфекция COVID-19 получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, то рассчитывать на него не приходится.