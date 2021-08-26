МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из реестра государственных лекарственных средств. Минздрав не исключил роста смертности при штамме коронавируса "дельта"

"ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", — говорится в документе.

Вакцину "ЭпиВакКорона-Н" вводят двукратно с интервалом не менее 14 дней в область дельтовидной мышцы, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств.

"Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра", — говорится в инструкции.

Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — это боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке, отмечается в документе.

Также "ЭпиВакКорона-Н" разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, для беременных она противопоказана, следует из инструкции к препарату.

Разработчиком вакцины является "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее заместитель руководителя центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявляла, что вакцина "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились.