МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 509, до 6 844 049, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 —19 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 364 (7,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,29%.

Наибольшее в России число случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1509, Санкт-Петербурге — 1395, Подмосковье — 786.

Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 отмечен за сутки в Москве — 0,1%.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,1%, 2. Республика Бурятия 0,17%, 3. Республика Алтай 0,18%", — отмечает Оперштаб.

За сутки в России после коронавируса выписаны 19 217 человек, за все время пандемии вылечились 6 112 035 человек, в том числе в Москве выписаны 2297 человек, в Санкт-Петербурге — 1296, в Подмосковье — 1114.

За сутки в России подтверждены 798 смертей пациентов с коронавирусом, за все время умерли 180 041 человек с этим заболеванием.

В частности, в Москве — 51 умерший, в Санкт-Петербурге — 33, в Краснодарском крае — 32.