ЛОНДОН, 27 авг — ПРАЙМ. Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal. Кабмин выделил более 7,8 миллиарда рублей на выплаты медикам

Ученые из ряда британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) и тромбоэмболии.

Исследователи использовали данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.

Ученые выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе — у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни в 1 699 случаях на 10 миллионов.

Исследователи приходят к выводу, что повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и BPfizer/BioNTech. Однако риск возникновения подобных осложнений среди переболевшего коронавирусом населения значительно выше по сравнению с привитыми людьми.