Британские ученые узнали, что риск возникновения тромбов от COVID выше, чем после вакцинации
ЛОНДОН, 27 авг — ПРАЙМ. Риск возникновения тромбов после коронавируса выше, чем после вакцинации, говорится в исследовании, опубликованном в профильном журнале British Medical Journal.
Ученые из ряда британских университетов провели исследование среди взрослого населения Англии, чтобы проанализировать связь между вакцинацией от коронавируса и возникновением тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов) и тромбоэмболии.
Исследователи использовали данные почти 30 миллионов человек, привитых с 1 декабря 2020 по 24 апреля 2021 первым компонентом препарата AstraZeneca или Pfizer/BioNTech.
Ученые выяснили, что в течение 28 дней после прививки AstraZeneca случаи венозной тромбоэмболии выявлялись у 66 человек на 10 миллионов, тогда как при коронавирусе — у 12 614 человек на 10 миллионов. Ишемический инсульт после прививки Pfizer/BioNTech выявлен в 143 случаях на 10 миллионов, а после болезни в 1 699 случаях на 10 миллионов.
Исследователи приходят к выводу, что повышенный риск возникновения гематологических и сосудистых осложнений приводил к госпитализации и даже смертям через некоторое время после прививок AstraZeneca и BPfizer/BioNTech. Однако риск возникновения подобных осложнений среди переболевшего коронавирусом населения значительно выше по сравнению с привитыми людьми.
https://1prime.ru/society/20210827/834541311.html