МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано.

"Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения. Ученые сравнили риск возникновения тромбов от вакцинации и от болезни

"Конечно, Россия — огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться", — добавила она.

За все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания, умерли 180 041 человек.