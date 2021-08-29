МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 19 286, до 6 882 827, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 286 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 324 (6,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 6 882 827 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1444, в Санкт-Петербурге — 1318, в Подмосковье — 914.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области — 25, в Чукотском автономном округе — 14, Ненецком автономном округе — 13.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве — 0,09%, на втором месте республика Алтай и республика Бурятия.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,09%, 2. Республика Алтай, Республика Бурятия — 0,17%, 3. Республика Татарстан — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 16 804 человека после лечения от COVID-19, за все время — 6 148 250. В частности, в Москве выписаны 1789 человек, в Подмосковье — 1220, в Санкт-Петербурге — 657.

За сутки в РФ подтверждено 797 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 181 637, в том числе, в Москве за сутки подтверждено 52 смерти, в Санкт-Петербурге — 38, в Краснодарском крае — 35.