МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С 1 сентября начнется мотивационная кампания по вакцинации. Все привитые смогут поучаствовать в розыгрыше и получить шанс выиграть 100 000 рублей. Пока можно завести карту МИР и учетную запись на госуслугах, если их еще нет: ведь это понадобится для зачисления выигрыша тем, кому повезет. Об этом напоминает "Москва24". Что изменится в жизни россиян в сентябре

Данное мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать в акции смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.

Оператор лотереи — акционерное общество "Гознак". Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты. Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.

Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.