МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 18 645, до 7 012 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 645 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 397 (7,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 012 599 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 1 542, 1 357 и 826 соответственно.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах — соответственно 27, 15 и 11 случаев.

Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки — 0,1% — зафиксирован в Москве.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва — 0,1%; Республика Бурятия — 0,16%; Республика Алтай — 0,17%, — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны более 15,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время пандемии — более 6,2 миллиона, в том числе в Москве за сутки выписаны 1 158 человек, в Подмосковье — 1 037, в Иркутской области — 572.

За сутки в РФ подтверждены 793 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 187 200. В частности, в Москве за сутки подтверждены 48 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге и Свердловской области — 36, в Краснодарском крае — 35.