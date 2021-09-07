МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Изменения системы учета энергоэффективности жилья и, соответственно, его оплаты снизит стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "Касперский" сообщил о росте числа атак на Microsoft Exchange Server

"Снизятся (платежи — ред), если будет изменена и система учета и оплаты — безусловно. Потому что у нас в России тепло регулируется на входе в дом, а не на входе в квартиру", — объяснила Трунова в кулуарах ВЭФ.

Она привела в пример решения в странах ЕС, где будут установлены температурные нормы — не выше плюс 18 зимой, и не ниже плюс 25 летом. "Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат. Это, как и у нас несколько лет назад вводились счетчики на воду или на электричество — теперь все по ним платят, чтобы сэкономить. У граждан должен быть мотив", — добавила аудитор.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.