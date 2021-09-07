МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Очередную волну роста заболеваемости коронавирусом в России стоит ждать в конце сентября — начале октября, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Распространение COVID-19 замедляет восстановление экономики

Об этом он рассказал порталу E1.ru.

"Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября", — пояснил врач.

Он отметил: единственный эффективный способ "научиться жить" с коронавирусом – вакцинация.

"Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это [вакцинация] эффективный и безопасный подход для граждан", — подытожил Проценко.

Напомним, что в России массовая вакцинация началась в январе текущего года. В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса:

Спутник V,

ЭпиВакКорона,

КовиВак,

Спутник лайт,

ЭпиВакКорона-Н.



В июле в Москве началась ревакцинация от COVID-19: повторную прививку рекомендовано сделать гражданам, кто переболел коронавирусом или сделал прививку более полугода назад.