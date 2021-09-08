МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. В России стали меньше пить водку, пишет РБК, ссылаясь на данные рейтингового агентство НРА. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Розничные продажи водки за полгода упали на 4%, следует из исследования НРА "Российская водка: надежда на заграницу".

Торговые сети также зафиксировали сокращение спроса. За шесть месяцев 2021 года продажи водки в натуральном выражении снизились на 11% по сравнению с прошлым годом, отметили в "Азбуке вкуса".

В России также растет доля граждан, которые покупают нелегальный крепкий алкоголь. Легальная продукция может стать не по карману потребителям, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Это связано с ростом стоимости водки. Так, акциз на нее индексируют на 4% каждый год, добавил Косарев.