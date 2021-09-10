МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин хотел бы за счет подработки увеличить свой ежемесячный доход в два раза и более, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики провели исследование, в котором приняли участие более 5000 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны, и выяснили, хотели бы жители России подрабатывать, и как дополнительные доходы изменят их финансовое положение.

"Зарплата от подработки позволит 10% опрошенных увеличить доход на сумму до 10% от текущего. 22% респондентов рассказали, что дополнительная занятость нарастит их доходы на сумму от 10 до 30% от текущего. 30% участников исследования смогут стать богаче на 30-50%, а 18% — более, чем на 50%. Каждый пятый опрошенный житель России (20%) с помощью подработки сможет увеличить ежемесячный доход в 2 раза и более" — показал опрос аналитиков.

Также в ходе исследования выяснилось, что "16% опрошенных рассчитывают получать от подработки до 15 тысяч рублей ежемесячно, 37% респондентов отметили, что хотели бы увеличить доход на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что желает зарабатывать на подработке от 20 до 50 тысяч рублей, а 26% — более 50 тысяч рублей каждый месяц".

Каждый десятый опрошенный отметил, что уже подрабатывает. Еще 64% респондентов рассказали, что хотели бы найти дополнительную занятость. А 26% участников исследования пока не задумываются о подработке.

Наиболее подходящей профессией для подработки респонденты считают работу администратором — это отметили 17% опрошенных. Работу курьером выделили 15% участников исследования, профессию водителя — 14%. Еще 12% опрошенных жителей России считают, что подрабатывать выгодно сборщиком заказов в магазинах.

При этом 11% респондентов отметили преподавательство или репетиторство, 9% — подработку корректором или редактором, по 8% — дополнительную занятость в качестве фотографа или IT-специалиста. Подрабатывать копирайтером хотели бы 7% опрошенных, менеджером по продажам — 6%, строителем или разнорабочим, а также smm-менеджером — по 5%, компьютерным мастером — 4%, маркетологом или официантом — по 2%. В варианте "Другое" респонденты часто указывали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров, а также бухгалтеров.