Кибовский: QR-коды в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", — подчеркнул Кибовский.
Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными.
"Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения — театрах или кинотеатрах", — добавил он.
https://1prime.ru/society/20210911/834667381.html