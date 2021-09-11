МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Систему QR-кодов в театрах Москвы вводить не планируется, существующих мер достаточно, сказал РИА Новости глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Попова рассказала о возможности отмены масочного режима

"Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Будем надеяться на то, что те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, они позволяют нам вести, конечно, в ограниченном формате, во всех направлениях культурно-творческой жизни, она у нас продолжается", — подчеркнул Кибовский.

Политик добавил, что считает существующие меры профилактики коронавируса достаточными.

"Мы начали сезон театральный, и в наших учреждениях культуры при существующих мерах, ограничениях, сегодня они признаются достаточными, но эти меры, поскольку мы их имеем на протяжении достаточного количества времени, мы уже понимаем, как жить в этих ситуациях и как вести маркетинговую деятельность, если мы говорим о местах посещения — театрах или кинотеатрах", — добавил он.