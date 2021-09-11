ПАРИЖ, 11 сен — ПРАЙМ. Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание Volkskrant. Попова рассказала о возможности отмены масочного режима

Об этом свидетельствуют предварительные результаты крупного национального исследования, проведенного в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. В исследовании изучалась эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.

Исследование, как сообщает издание, показало, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.

По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".

Они уже переданы в минздрав Нидерландов.

Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге далее решит, какие пациенты имеют право на дополнительную бустерную дозу вакцины от COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцины). Кауперс ожидает, что лишь небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием будет вызван на дополнительную инъекцию.