Исследование: вакцины от COVID эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями
ПАРИЖ, 11 сен — ПРАЙМ. Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание Volkskrant.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты крупного национального исследования, проведенного в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. В исследовании изучалась эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.
Исследование, как сообщает издание, показало, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.
По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".
Они уже переданы в минздрав Нидерландов.
Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге далее решит, какие пациенты имеют право на дополнительную бустерную дозу вакцины от COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцины). Кауперс ожидает, что лишь небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием будет вызван на дополнительную инъекцию.
https://1prime.ru/society/20210911/834667869.html