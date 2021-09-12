МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в России выросло на 18 554, до 7 140 070, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Китае вспыхнул новый очаг заражения COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 554 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 332 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 140 070 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,26%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге — 1597, в Москве — 1592, и Подмосковье — 718

Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 26, Чукотском АО — 16 и Ненецком АО — 14.

За сутки в России выписаны 14 497 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 389 657, в том числе в Москве выписаны 1 247 пациента, в республике Коми — 701, в Подмосковье — 604.

За последние сутки в России скончались 788 пациентов с COVID-19, за все время — 192 749. В частности, в Москве скончались 42 человека, в Санкт-Петербурге — 42, в Свердловской области — 36.