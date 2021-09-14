МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россияне могут получить выписки из ЗАГСа на портале госуслуг, сообщает правительство РФ в мессенджере Telegram. Мошенники звонят россиянам от имени службы поддержки "Госуслуг"

Услуга стала доступна благодаря новому сервису Минцифры РФ и Федеральной налоговой службы России.

Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени.

Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее — в раздел "Семья и дети".