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Выписки из ЗАГСа стали доступны на портале госуслуг
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Россияне могут получить выписки из ЗАГСа на портале госуслуг, сообщает правительство РФ в мессенджере Telegram. Услуга стала доступна благодаря новому сервису Минцифры РФ и... ПРАЙМ, 14.09.2021
портал госуслуг, документы, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россияне могут получить выписки из ЗАГСа на портале госуслуг, сообщает правительство РФ в мессенджере Telegram.
Услуга стала доступна благодаря новому сервису Минцифры РФ и Федеральной налоговой службы России.
Отмечается, что речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени.
Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее — в раздел "Семья и дети".