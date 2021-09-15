МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. Если же смотреть в целом, то с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян. Об этом сообщает РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру". Аналитики выяснили, кто "сливает" большего всего личных данных россиян

"Несмотря на то что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Согласно онлайн-опросу, который был проведен 20-24 августа во всех регионах страны (2047 респондентов) среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 12% россиян сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей", — отмечается в сообщении.

При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" — 16%), национальность (7%).

Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет — в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства.

"Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.