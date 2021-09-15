Исследование "Зарплата.ру": каждый десятый россиянин сталкивался с дискриминацией при поиске работы
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. Если же смотреть в целом, то с различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян. Об этом сообщает РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".
"Несмотря на то что по закону работодатели не имеют права устанавливать ограничения при выборе кандидатов, соискатели нередко сталкиваются с проблемами в процессе поиска работы. Согласно онлайн-опросу, который был проведен 20-24 августа во всех регионах страны (2047 респондентов) среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 12% россиян сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей", — отмечается в сообщении.
При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или "неевропейский типаж" — 16%), национальность (7%).
Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет — в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства.
"Неправильная" национальность может помешать поиску работы в образовании, медицине, госслужбе. В то же время рекрутеры в меньшей степени сегодня уделяют внимание наличию у кандидата высшего образования. По данным одного из предыдущих опросов сервиса, 31% работодателей не требуют от соискателей диплома – им важнее опыт и навыки соискателя.
https://1prime.ru/society/20210915/834696530.html