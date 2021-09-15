МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Тиражная комиссия утвердила результаты первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Комиссия отобрала 500 победителей первого тиража, номера победивших сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".
"Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше", — говорится в сообщении.
Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября.
https://1prime.ru/society/20210915/834698278.html
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