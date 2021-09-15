МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Тиражная комиссия утвердила результаты первого тиража розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства РФ. Около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной"

Комиссия отобрала 500 победителей первого тиража, номера победивших сертификатов можно будет узнать на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье".

"Информация о призе будет доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователи мобильного приложения портала также получат push-уведомления о выигрыше", — говорится в сообщении.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября.