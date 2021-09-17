ПУЩИНО (Московская область), 17 сен — ПРАЙМ. Российские производители в настоящее время выпускают 30 миллионов комплектов вакцин против коронавируса в месяц, к концу года планируется масштабирование производства до 45 миллионов комплектов, сообщил журналистам первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Почти 47,5 миллиона россиян привились первым компонентом вакцины от COVID

"Сейчас порядка 30 миллионов с масштабированием до конца года до 45 миллионов — это разные вакцины. Речь идет не о дозах, а о комплектах", — сказал Осьмаков, отвечая на вопрос, сколько доз вакцин от коронавируса производится в России ежемесячно.

Комментируя возможность появления на российском рынке новых вакцин от коронавируса в текущем году, он отметил, что это вряд ли произойдет.

"Все-таки разработка занимает определенное время. В целом, у российских компаний довольно много различных проектов, плюс решается нетривиальная задача по адаптации уже действующих вакцин к новым штаммам. Такие проекты есть. Чтобы прямо какой-то новый бренд возник на рынке — это, конечно, вряд ли, но в перспективе все возможно", — указал первый замминистра.