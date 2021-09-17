МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использовал для голосования на выборах в Госдуму телефон помощника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

В пятницу Песков рассказал, что Путин проголосовал на выборах с помощью системы онлайн-голосования. При этом ранее российский лидер говорил, что у него нет мобильного телефона. Он отмечал, что располагает другими способами оперативной связи с любыми абонентами.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально", — сообщил Песков радиостанции "Говорит Москва".

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году с 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.