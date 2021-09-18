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Песков объяснил неправильную дату на часах у Путина во время голосования
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на выборах на часах другая дата. Ранее в СМИ появились фотографии Путина во... ПРАЙМ, 18.09.2021
выборы, владимир путин, дмитрий песков, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на выборах на часах другая дата.
Ранее в СМИ появились фотографии Путина во время электронного голосования, на его часах было установлено 10-е число. Сам президент проголосовал 17 сентября в онлайн-режиме.
"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — сказал Песков РИА Новости.