МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина во время голосования на выборах на часах другая дата.

Ранее в СМИ появились фотографии Путина во время электронного голосования, на его часах было установлено 10-е число. Сам президент проголосовал 17 сентября в онлайн-режиме.

"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — сказал Песков РИА Новости.