ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Мутации коронавируса лучше передаются воздушно-капельным путем, выяснили американские ученые. Врач рассказал, почему растет заболеваемость коронавирусом в России

Они обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 развивается в сторону более эффективно распыляемых разновидностей, неплотно прилегающие к лицу маски дают заметный, но скромный уровень контроля.

"Поэтому до тех пор, пока уровень вакцинации не станет очень высоким, прилегающие маски и респираторы будут являться необходимостью", — говорится в исследовании, которое было опубликовано пресс-службой оксфордского университета для общества инфекций и заболеваний Америки.

В результате проведенного с мая по апрель этого года исследования ученые выяснили, что маски значительно снижали проникновение вирусной РНК, на половину или две трети — при разных способах наблюдения.