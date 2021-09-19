МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Подъем заболеваемости коронавирусом в столице связан с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и своё здоровье", — объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом.