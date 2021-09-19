МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рекорд явки на электронное голосование в Москве был побит, проголосовали уже 93,3% жителей столицы, сообщает официальнЫЙ Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году. В Общественной палате рассказали о случаях нарушений на выборах

"Побит рекорд явки на электронное голосование — 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования", — сообщает общественный штаб.

В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.