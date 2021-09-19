В Москве побит рекорд явки на электронное голосование
Общественный штаб сообщил, что побит рекорд явки на электронное голосование в Москве - 93,3%
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рекорд явки на электронное голосование в Москве был побит, проголосовали уже 93,3% жителей столицы, сообщает официальнЫЙ Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.
"Побит рекорд явки на электронное голосование — 93,3% ранее зарегистрированных москвичей сделали свой выбор с помощью системы дистанционного голосования", — сообщает общественный штаб.
В этом году голосование на выборах в Госдуму проходит 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, а также еще в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://1prime.ru/society/20210919/834739005.html
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